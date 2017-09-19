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    За нарушение закона о языковых квотах оштрафована радиостанция

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    Председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что за последние полгода зафиксированы 15 нарушений закона, и общая сумма штрафа за это время составила 634 тысячи гривен.
    Радиостанция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанции на 634 тысячи гривен (около 24 тысяч долларов) за невыполнение закона о 25-процентной квоте на украинский язык и музыку, сообщил во вторник на пресс-конференции председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
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    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

    "Напомню, что штраф — 5% от суммы лицензионного сбора. За последние полгода мы зафиксировали 15 нарушений закона, и общая сумма штрафа за это время составила 634 тысячи гривен", — приводит слова Артеменко агентство УНН.

    Артеменко также сообщил, что за первое полугодие Нацсовет провел шесть волн мониторингов по соблюдению квоты на украинский язык и музыки на радиостанциях. "Этот мониторинг показывает, что практически все радиостанции — общенациональные, региональные и местные — выполняют закон о квотах украинского языка и музыки", — отметил он и добавил, что сначала были проблемы с выполнением квот в некоторых регионах.

    Председатель Нацсовета напомнил, что в этом году квота украинского языка на радиостанциях будет увеличена на 5% — до 30%. "Но уже сейчас компании, не дождавшись этого срока, выполняют 30-35%, а некоторые и больше этой нормы. И каждое нарушение — это исключение из правил, которое обусловлено, главным образом, техническими причинами", — сказал он.

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