За нарушение закона о языковых квотах оштрафовали две радиостанции

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию на заседании 20 июля 2017 принял решение о взыскании штрафов с двух вещателей — "Громадське радіо" и "Буковинська хвиля", — в эфире которых зафиксированы нарушения требований части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", сообщает пресс-служба регулятора.

Нормы законодательства предусматривают, что в первый год вступления в силу закона о квотах радиовещатели должны обеспечивать долю песен государственным языком в объеме не менее 25% общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.

Специалисты Национального совета 2 апреля этого года зафиксировали в эфире столичного вещателя "Громадське радіо" в промежуток времени с 15:00-22:00, что доля украиноязычных песен составила 0%. Компания должна оплатить штраф 5% от общего размера лицензионного сбора, что составляет 1751,36 грн.

РВ эфире радиовещателя "Буковинська хвиля" из Черновцов доля песен на государственном языке в промежуток времени с 15:00 до 22:00 в день проведения проверки 2 июня 2017 г. составила 24,7%. За это нарушение вещатель заплатит штраф в размере 4420,50 грн.

"Члены Национального совета еще раз подчеркнули, что залогом выполнения соответствующих законодательных норм является пристальное внимание общества, а регуляторный орган будет четко придерживаться прописанных требований. Поэтому даже при столь незначительных отклонениях, в 0,3%, радиостанции должны будут платить штрафы. Оба вещателя признали свои ошибки и заверили, что в дальнейшем таких досадных случаев у них в эфире не будет", — говорится в сообщении.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.