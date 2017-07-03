наверх
03.07.201718:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Европарламент рассмотрит увеличение торговых квот для Украины

    (обновлено: )8202
    Сообщается, что вопрос о предоставлении Украине торговых преференций стоит в повестке дня Европейского парламента на вторник.
    Заседание Европарламента в Страсбурге
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Европейский парламент во вторник вынесет на голосование доклад о предоставлении Украине торговых преференций.

    Женщина с флагом ЕС
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Между ЕС и РФ: большая торговая мечта Украины

    Соответствующий вопрос стоит в повестке дня. Ожидается, что депутаты согласятся с компромиссом, который был достигнут в рамках межинституционных переговоров с участием Совета ЕС, Европарламента и Европейской Комиссии, сообщает УНИАН.

    Вместе с тем, в парламенте также зарегистрирована поправка, которой предлагается предложение ЕК полностью отклонить. Как известно, компромисс, достигнутый в рамках переговоров, ранее был утвержден профильным комитетом ЕП и Комитетом постоянных представителей стран — членов ЕС. Принятое завтра решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

    Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями. ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу. "За" проголосовали 475, "против" — 102 депутата.

    Читайте также: Почему тема УПА стала козырным тузом власти

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца