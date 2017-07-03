Европарламент рассмотрит увеличение торговых квот для Украины

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Европейский парламент во вторник вынесет на голосование доклад о предоставлении Украине торговых преференций.

Соответствующий вопрос стоит в повестке дня. Ожидается, что депутаты согласятся с компромиссом, который был достигнут в рамках межинституционных переговоров с участием Совета ЕС, Европарламента и Европейской Комиссии, сообщает УНИАН.

Вместе с тем, в парламенте также зарегистрирована поправка, которой предлагается предложение ЕК полностью отклонить. Как известно, компромисс, достигнутый в рамках переговоров, ранее был утвержден профильным комитетом ЕП и Комитетом постоянных представителей стран — членов ЕС. Принятое завтра решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями. ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу. "За" проголосовали 475, "против" — 102 депутата.

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