Украина вычерпала часть квот на поставки в ЕС

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Украина по состоянию на 9 июня полностью использовала тарифные квоты на поставку в Евросоюз меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока.

Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, частично использованы квоты на поставку в ЕС солода — 97,69%, ячменя — 91,5%, сливочного масла — 50%, мяса птицы и полуфабрикатов — 50%, овса — 28,44%, других сахарных продуктов — 28,02%, крахмала — 23,18%.

Кроме того, на 18,42% использована дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты, сухое молоко — 13,64%, яйца — 7,25%, этанол — 1,18%, молоко, сливки и сгущенное молоко — 0,27%.

ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями. ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу. "За" проголосовали 475, "против" — 102 депутата.