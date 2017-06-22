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    Украина вычерпала часть квот на поставки в ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (598)

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    По информации Министерства экономического развития и торговли, Украина полностью использовала квоты на поставку в Евросоюз меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока.
    Флаг Евросоюза
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Украина по состоянию на 9 июня полностью использовала тарифные квоты на поставку в Евросоюз меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока.

    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гаврилечко: квоты ЕС, скорее, мешают производителям Украины, чем помогают

    Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, частично использованы квоты на поставку в ЕС солода — 97,69%, ячменя — 91,5%, сливочного масла — 50%, мяса птицы и полуфабрикатов — 50%, овса — 28,44%, других сахарных продуктов — 28,02%, крахмала — 23,18%.

    Кроме того, на 18,42% использована дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты, сухое молоко — 13,64%, яйца — 7,25%, этанол — 1,18%, молоко, сливки и сгущенное молоко — 0,27%.

    ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями. ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу. "За" проголосовали 475, "против" — 102 депутата.

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