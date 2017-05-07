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    Гаврилечко: квоты ЕС, скорее, мешают производителям Украины, чем помогают

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    Экономист Юрий Гаврилечко в эфире "ГС" отметил, что при условиях, на которых ЕС намерен предложить Украине дополнительные торговые преференции, украинские производители рискуют столкнуться с серьезными проблемами.
    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Евросоюз предложит Украине дополнительные торговые преференции. Как стало известно, комитет Европарламента  по международной торговле согласился расширить беспошлинные квоты для Украины, хотя и с некоторыми нюансами. В список дополнительных беспошлинных квот не попали томаты, пшеница и мочевина украинского производства.

    Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Помимо этого, депутаты Европарламента отметили, что одним из условий для предоставления Украине новых торговых преференций должна стать "постоянная борьба с коррупцией".

    Также европарламентарии предлагают нововведения, согласно которым не только государства-члены ЕС, но и представители промышленности смогут требовать расследования с целью применения мер для защиты европейских производителей. Что это все означает на практике, прокомментировал  в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

    Что для Украины означают дополнительные торговые преференции со стороны ЕС?

    — На самом деле, в той  формулировке, которую не Европарламент, а комитет Европарламента по  международной торговле, если не  ошибаюсь, принял, это для нас, скорее, минус, чем плюс. Напомню, что соответствующие предложения Еврокомиссии по увеличению квот были в марте этого года заблокированы аграрным комитетом Европарламента. Сейчас комитет по международной торговле теоретически согласился, но с частью предложений Еврокомиссии. Причем, давайте посмотрим, что же это за предложения были. Предложения были по увеличению квот на пшеницу на 650 тысяч тонн. Сейчас мы можем поставлять беспошлинно в ЕС 950 тысяч тонн. На ячмень — на 350 тысяч тонн. Сейчас Украина, практически, уже выбрала эту квоту на поставку того же ячменя на 250 тысяч тонн. На семь тысяч тонн должна была повысится квота на крупу и обработанное зерно. На три тысячи тонн — на мед. И, насколько я помню, где-то пять тысяч тонн на те самые томаты.

    Предлагалось повышение квот больше, чем на самом деле увеличат?

    — На самом деле, кроме ячменя, в общем-то, все остальное — это такой мизер, что даже говорить об этом, собственно говоря, не имеет ни малейшего смысла.

    Почему нас квотами регулируют? Защищают своего производителя и свои рынки?

    — Естественно. Они просто защищают свои рынки. Мало кто у нас об этом говорит, но европейские производители сельхозтоваров получают массу дотаций от собственных правительств, чего, между прочим, не получают украинские производители. И получают они эти дотации для того, чтобы выравнивать цены на продукцию сельхозпроизводства и промышленные товары. То есть европейцы дотируют собственных товарищей-производителей, чтобы они держали достаточно высокие цены на свою продукцию. Приезжая практически в любую страну ЕС, вы с удивлением обнаружите, что питаться там, если готовить самостоятельно, можно за те же деньги, что в Украине. При где-то в 10 раз большем доходе граждан. Это момент первый.

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    Момент второй относительно условий, которые поставил комитет международной торговли, о которых вы сказали. Что такое борьба с коррупцией, вообще не понятно. И критерии эффективности, а собственно говоря, как оценивать? По международным рейтингам? Если смотреть по международным рейтингам, то Украина занимает первое место среди развивающихся стран в мире по уровню коррупции. И за последний год поднялась с седьмого места в этом рейтинге на первое. Поэтому ситуация лишь ухудшилась. Что касается пункта о защите европейскими предприятиями своих прав в Украине, то это вообще интереснейшая ситуация. То есть, если в данной формулировке будет принято повышение квот, то, в общем-то, многие украинские производители рискуют серьезными проблемами с возможными исками европейских же производителей на украинском рынке. По разным причинам. Европа, заключая соглашение об ассоциации и, соответственно, о зоне свободной торговли как части этого соглашения, преследовала свои интересы. Как известно, когда подобное соглашение о зоне свободной торговли заключается между менее экономически развитым субъектом и более экономически развитым субъектом, то выигрывает в результате всегда только более экономически развитый субъект. В данном случае, ЕС.

    Это экономическое сотрудничество — двусторонний процесс?

    — Нет. Экономическое сотрудничество может быть двусторонним процессом, который приносит выгоду обеим сторонам процесса, только в том случае, если между собой договариваются равные субъекты.

    А соглашение позволило большему количеству качественных недорогих товаров, произведенных в ЕС, заполонить украинские торговые полки?

    — А зачем? Полки украинских  магазинов давно заполняют дешевые  и некачественные продукты.

    То есть большим спросом европейские товары в Украине не пользуются?

    — Да, они и раньше пользовались  нормальным спросом. И режим наибольшего  благоприятствования уже последние  лет семь действует, с тех пор, как Украина начала ликвидировать советские ГОСТы и полностью обнулять возможность не тарифного регулирования пересечения импортных товаров через свои границы.

    То есть в этом плане тоже получается игра в одни ворота?

    — Безусловно. И мало того, спрос на европейские товары  здесь, в Украине, сдерживается одним-единственным, низкой покупательной способностью населения.

    Есть у Украины товары, в которых может нуждаться Европа?

    — В продуктах Европа  нуждается. Но, опять-таки, в основном  квоты касаются непереработанного  сырья. Европа абсолютно нормально могла бы переваривать продукты переработки наших ягод. Почему нет? То же самый мед, Украина является одним из крупнейших экспортеров меда.

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    А что-нибудь, что не касается продуктов питания?

    — На сегодняшний момент  единственное, что может из Украины выйти в Европу, это продукция, которая изготовлена по давальческим схемам для европейского рынка. Это легкая промышленность, это какие-то узлы или небольшие достаточно части машин. В общем-то, и все. В Украине нет никакого собственного производства, высокотехнологического, которое было бы интересным в Европе и не имело там конкурентов.

    Или дешевая рабочая сила, которая снижает стоимость товара?

    — Абсолютно верно. Но такого  у нас нет. Вопреки расхожему  мнению, в Украине не настолько  дешевая и не настолько квалифицированная рабочая сила — раз. Кроме того, что эта самая квалифицированная и дешевая рабочая сила могла что-то производить, необходимо, чтобы товарищи работодатели  что-то делали с технологическим перевооружением собственного производства. А что касается, допустим, производства пшеницы, ячменя, сои, честно говоря, там люди практически не нужны.

    Напомним, советник министра аграрной политики и продовольствия по вопросам Евроинтеграции Владислава Рутицкая в эфире "ГС" пояснила, почему квоты ЕС на беспошлинный экспорт сельхозпродукции исчерпываются так быстро, а также, на какие группы товаров квоты не выбраны.

    Ранее политический консультант Петр Охотин в эфире "ГС" назвал пессимистичными перспективы создания зоны свободной торговли между странами-участницами ГУАМ.

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