Европарламент поддержал расширение квот на товары из Украины

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Комитет Европарламента по международной торговле поддержал расширение квот на беспошлинный ввоз товаров из Украины, предусмотрев отдельные исключения.

"ЕС должен предложить Украине дальнейшие торговые преференции, однако отдельные категории аграрной продукции не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", — цитирует "Апостроф" сообщение Европарламента.

Комитет отказался предоставить дополнительные квоты на томаты, пшеницу и мочевину украинского производства. Депутаты европарламента также отметили, что одним из условий для предоставления Украине торговых преференций должна стать "постоянная борьба с коррупцией".

При этом в европарламенте предлагают наделить правом инициировать расследования в целях применения мер по защите европейских производителей не только государства-члены НС, но и представителей промышленности.

В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.