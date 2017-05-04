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    Европарламент поддержал расширение квот на товары из Украины

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    Сообщается, что в то же время Комитет Европарламента по международной торговле отказался предоставить дополнительные квоты на томаты, пшеницу и мочевину украинского производства.
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Комитет Европарламента по международной торговле поддержал расширение квот на беспошлинный ввоз товаров из Украины, предусмотрев отдельные исключения.

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "ЕС должен предложить Украине дальнейшие торговые преференции, однако отдельные категории аграрной продукции не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", — цитирует "Апостроф" сообщение Европарламента.

    Комитет отказался предоставить дополнительные квоты на томаты, пшеницу и мочевину украинского производства. Депутаты европарламента также отметили, что одним из условий для предоставления Украине торговых преференций должна стать "постоянная борьба с коррупцией".

    При этом в европарламенте предлагают наделить правом инициировать расследования в целях применения мер по защите европейских производителей не только государства-члены НС, но и представителей промышленности.

    В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

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