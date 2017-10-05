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    Культура

    За нарушение квот радиостанцию оштрафовали на 317 тыс грн

    (обновлено: )1901
    Сообщается, что 13 мая Нацсовет в эфире радиостанции зафиксировал, что доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07.00 до 14.00 составила 23%, что является нарушением.
    Радиостанция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Радио-Эра FM" на 11,8 тысячи долларов за невыполнение закона о 25-процентной квоте на украинский язык и музыку, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    EurasiaNet: языковые квоты в СМИ Украины и охота на ведьм

    В ноябре 2016 года вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

    "По результатам внеплановой проверки ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра", город Киев, решением Национальной совета от 5 октября к лицензиату применена штрафная санкция за несоблюдение требований законодательства по звучанию обязательной доли украиноязычных песен", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, 13 мая 2017 года в эфире радиостанции зафиксировано, что доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07.00 до 14.00 составила 23%, что является нарушением.

    "Согласно части 11 статьи 72 закона такие нарушения предусматривают применение санкции штрафа в размере 5% суммы лицензионного сбора. Таким образом, ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра" должно уплатить в государственный бюджет 317, 4 тысячи гривен (около 11,8 тысячи долларов).

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