"Мы здесь за будущее". Что происходит под Радой

В Киеве под стенами Верховной Рады продолжается акция протеста с требованием Антикоррупционного суда. Тк же есть плакаты с надписью: "Мы здесь за будущее".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады.

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"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", — написал он.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.