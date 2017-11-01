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    Фотоленты

    "Мы здесь за будущее". Что происходит под Радой

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (322)

    (обновлено: )264
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017а
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017а
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве под стенами Верховной Рады продолжается акция протеста с требованием Антикоррупционного суда. Тк же есть плакаты с надписью: "Мы здесь за будущее".

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады.

    Смотрите также: Экскурсия по ночному "городку" под Радой. Нардеп о протестах и Окуевой

    "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", — написал он.

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

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