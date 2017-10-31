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    Киев

    В МВД назвали колоссальную сумму, потраченную на охрану протестов под Радой

    (обновлено: )18211
    Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, во вторник министр внутренних дел дал приказ снять охрану и прекратить тратить огромные средства на охрану митинга.
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что на охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 миллиона гривен, передает "112 Украина".

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    "Сегодня министр внутренних дел дал приказ снять охрану и прекратить тратить огромные средства. За две недели этого фейкового сборища было потрачено 43 млн грн. Вдумайтесь в эту цифру", – отметил он.

    Напомним, акция протеста под Верховной Радой в Киеве началась 17 октября. Ее инициаторами стали представители "Руху нових сил" экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили и ряда других политических сил и движений.

    31 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился прекратить охранять акцию протеста под зданием Верховной Рады силами МВД.

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