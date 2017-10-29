Вече у Рады в Киеве завершилось без нарушений - полиция

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Народное вече возле здания Верховной Рады прошло в воскресенье без нарушений общественного порядка, заявили РИА Новости в пресс-службе киевской полиции.

По данным полиции, в вече, организованном бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приняло участие около 400 человек, за общественным порядком следили около 700 правоохранителей.

"Никаких происшествий не зафиксировано. Все прошло без нарушений",- заявили в полиции.

В палаточном городке возле здания парламента продолжают акцию протеста несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка в центре Киева спокойная.