От депортации до штурма Рады. Будущее Саакашвили в Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили сгущаются тучи. После протестов под Верховной Радой, названных "Михомайданом", власти страны усилили атаку на Саакашвили. Правда, пока в первую очередь информационно.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что соратники Саакашвили, устроившие митинг у здания парламента в Киеве, планируют силовой переворот в стране, но власти им этого не позволят; также он утверждает, что акция фи-нансируется из-за границы.

Страна Тыквы под Радой, 29 октября 2017

По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают уча-стие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

А сам Саакашвили заявил, что власти Украины готовят документы для его ареста и экстрадиции.

В ожидании 7 ноября

Какое будущее ждет Саакашвили в Украине? По мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра перспектива Павла Рудякова, палаточная акция возле здания парламента, скорее всего, сойдет на нет. А для экс-президента Грузии моментом икс станет 7 ноября — на этот день Саакашвили анонсировал очередную массовую акцию под ВР, в Раде начнется пленарная неделя.

"Я думаю, он сам заинтересован в том, чтобы это поскорее закрыть, потому что наступательные ресурсы у него исчерпаны, остались только оборонительные. Но это такой вариант спокойно-нейтральный, средний. Он логичен исходя из того, как ведут себя основные действующие лица в этой истории на сегодняшний день. А для них, практически всех, характерен упор на риторику и отказ от каких-то практических действий.

Говорят много, даже острые вещи, ответственные — вот Луценко заявил о госперевороте, это очень тяжелые слова. Но после этой риторики не следует никак действий, которые должны были бы, если это говорит генеральный прокурор и он говорит, что сможет это доказать, очевидно, должны были бы последовать со стороны власти, силовых ведомств какие-то действия для нейтрализации, недопущения государственного переворота. Иначе это бездействие, которое сопряжено с серьезной ответственностью для чиновника такого уровня, как Луценко", — рассказал эксперт.

От депортации до штурма

Другим вероятным сценарием Рудяков назвал разгон палаточного лагеря и задержание Саакашвили с последующей его депортацией.

"Это, можно сказать, такой жесткий, со стороны власти, сценарий, но он возможен. Если эта жесткая риторика от Луценко получит поддержку, … если скажут, давай мы его проучим, накажем, тогда этот вариант возможен. Тем более что особой подготовки он не требует, технологически он достаточно прост, собрать кого-то, отмобилизовать по сигналу Саакашвили особо некого. Сам он тоже не сможет отбиваться от 100 или 200 правоохранителей", — отметил политолог.

Он добавил, что возможны более или менее жесткие варианты: "но, например, нельзя исключать, что власть не захочет признавать победу протестующих, а я так понимаю, Саакашвили хотелось бы представить 7 ноября как день победы — не великого октябрьского переворота в Петербурге, а своей победы — что в Верховной Раде проголосовали за то, что он хотел".

"И наименее вероятный вариант — это обострение палаточников. Накопление сил в палаточном городке и возле него и попытка штурма Верховной Рады. … Этого тоже нельзя исключать, хотя мне кажется, что вероятность невелика. Вполне возможно, что какие-то силы, более-менее серьезные на нашем уровне, не захотят этот плацдарм сдавать заранее и захотят оставить его на какое-то более длительное время — на позднюю осень, зиму. Чтобы хотя бы до Нового года оказывать давление (на власть)", — подытожил Рудяков.