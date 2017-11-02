В городке под Радой представят законопроект об импичменте президента

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Презентация законопроекта об импичменте президента Украины состоится в четверг, 2 ноября, в палаточном городке на площади Конституции возле Верховной Рады. Об этом сообщил автор документа — внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Напомним, законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" был зарегистрирован в парламенте 31 октября. Текст проекта закона №7248 и пояснительная документация к нему на сайте ВР пока отсутствует.

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"В четверг в 12.00 в палаточном городке возле Рады представляю законопроект об импичменте президента. К этому времени в Украине действует Закон Украины "О Президенте Украинской СCP" в 1991 года!!! До этого момента не было ни одного законопроекта, который регулировал бы деятельность Президента Украины, а также процедуру прекращения его полномочий в случае нарушения закона, государственной измены или иного преступления. К сожалению, нас история учит, что каждый президент, узурпировав власть, приводил страну к революции", — написал Деревянко на своей странице в Facebook.

Facebook Юрия Деревянко Презентация проекта закона об импичменте президента

Напомним, 28 октября в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen, которой владеет президент Петр Порошенко.

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