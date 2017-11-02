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    Политика

    В городке под Радой представят законопроект об импичменте президента

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (324)

    (обновлено: )19
    Законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" был зарегистрирован в парламенте 31 октября, однако пока текст документа отсутствует.
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Презентация законопроекта об импичменте президента Украины состоится в четверг, 2 ноября, в палаточном городке на площади Конституции возле Верховной Рады. Об этом сообщил автор документа — внефракционный народный депутат Юрий Деревянко. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: у Саакашвили работа – имитировать протест Порошенко

    Напомним, законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" был зарегистрирован в парламенте 31 октября. Текст проекта закона №7248 и пояснительная документация к нему на сайте ВР пока отсутствует. 

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    "В четверг в 12.00 в палаточном городке возле Рады представляю законопроект об импичменте президента. К этому времени в Украине действует Закон Украины "О Президенте Украинской СCP" в 1991 года!!! До этого момента не было ни одного законопроекта, который регулировал бы деятельность Президента Украины, а также процедуру прекращения его полномочий в случае нарушения закона, государственной измены или иного преступления. К сожалению, нас история учит, что каждый президент, узурпировав власть, приводил страну к революции", — написал Деревянко на своей странице в Facebook.

    Facebook Юрия Деревянко
    Презентация проекта закона об импичменте президента

    Напомним, 28 октября в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen, которой владеет президент Петр Порошенко. 

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