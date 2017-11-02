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    Политика

    Лукашенко и Порошенко провели встречу в ОАЭ

    (обновлено: )116
    По информации СМИ, Лукашенко посещает ОАЭ с рабочим визитом. С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Порошенко. Ранее он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом Украины Петром Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает в четверг белорусское агентство Белта.

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    По информации агентства, Лукашенко посещает ОАЭ с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры главы белорусского государства с руководством ОАЭ, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов. С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Порошенко. Ранее он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.

    Подробности встречи не приводятся.

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    Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что неспособность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе.

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