Лукашенко и Порошенко провели встречу в ОАЭ

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом Украины Петром Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает в четверг белорусское агентство Белта.

По информации агентства, Лукашенко посещает ОАЭ с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры главы белорусского государства с руководством ОАЭ, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов. С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Порошенко. Ранее он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.

Подробности встречи не приводятся.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что неспособность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе.