Прославились. Восточная Украина – наиболее заминированный регион в мире

Владимир Матвеев, обозреватель

Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов мира. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщается на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из наиболее заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", — сказала Мюллер, сообщает сайт организации.

Мюллер подчеркнула, что во всех затронутых конфликтом регионах необходимо не только разминирование, а и информирование населения о риске мин. Особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, "включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе".

Между тем, по мнению экспертов, если бы ООН предоставляла Украине достаточную помощь по разминированию Донбасса, данный вопрос не стоял бы столь остро в настоящее время. В частности, необходимы специальные современные технологии, включая роботов, современные миноискатели, а также специалисты по разминированию.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия выделит миллион евро на проекты по разминированию Донбасса, заявил 7 июня министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в своем Twitter.

"Доволен сегодняшним решением в Совете министров предоставить в целом 1 млн евро для разминирования МККК на востоке Украины", —написал австрийский политик, партия которого победила на досрочных парламентских выборах в стране.

По словам Курца, по половине суммы пойдет в каждом случае из Фонда внешней опасности стихийных бедствий и Агентства развития Австрии.

Ранее НАТО запустил новый трастовый фонд в поддержку Украины, средства из которого будут направлены на разминирование Донбасса.

Как отмечают военные специалисты, в минувшем году начался этап "нетехнического обследования", которое является обязательной составляющей гуманитарного разминирования. Обследование охватывает более 12,5 тыс. квадратных километров территорий Донецкой и Луганской областей.

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Юрий Шаграманян, представитель британской благотворительной некоммерческой организации HALO Trust, обезвреживающей наземные мины и боеприпасы, которые могут представлять опасность для гражданских лиц, назвал самые опасные участки на территории Донбасса.

Согласно данным Шаграманяна, наибольшее число мин на Донбассе находится поблизости Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской.

Представитель британской благотворительной некоммерческой организации, предоставил соответствующую статистику в ходе II Международной конференции по вопросам военно-гражданского сотрудничества.

В частности, он рассказал, что по имеющимся у него данным, и "согласно проведенным исследованиям, больше всего мин — в 15-ти километровой зоне вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской. Кроме того, там очень много неразорвавшихся снарядов".

Согласно сообщению, сбор данных продолжается, но не в таком темпе, как планировали сотрудники организации, что также связано с боевыми действиями.

По отчету, опубликованному Женевским центром гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмским институтом мира SIPRI, в 2016 году Украина вошла в первую пятерку стран по количеству жертв от мин.

По информации Генштаба и международных экспертов, с начала военных действий на Востоке от мин пострадали свыше 1800 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица. А разминирование территорий может занять от 15 до 20 лет.