Защита активистки Femen вызвала свидетелями Порошенко и Лукашенко - СМИ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Защита активистки Femen Анжелины Диаш, которая в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, вызвала Петра Порошенко и Александра Лукашенко свидетелями по делу о хулиганстве, сообщило во вторник интернет-издание "Страна.ua".

"Защита Анжелины Диаш вызвала как свидетелей по делу о хулиганстве президентов Украины и Беларуси", — цитирует издание адвоката активистки Ярослава Яценко.

Диаш на допросе в полиции, куда она пришла в костюме аборигена, во вторник вручили подозрение об использовании заведомо поддельного документа, по которому она попала на брифинг президентов, отмечается в сообщении.

По данным издания, предположительно, имеется ввиду статья "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". По части четвертой (использование заведомо поддельного документа) может грозить наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов (в Украине необлагаемый минимум составляет 17 гривен) доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.

Ранее на брифинге Лукашенко и Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу вывели ее из зала. Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, она была аккредитована на мероприятие как журналист одного из украинских СМИ. Удостоверение оказалось фальшивым. Девушку подозревают в хулиганстве. Суд отпустил ее на свободу, обязав приходить на вызовы правоохранителей по делу.