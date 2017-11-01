Саакашвили: у Украины нет ресурсов и сил на мой арест

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили считает, что у украинской власти нет ресурса и сил на то, чтобы арестовать его в ближайшее время.

Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

"Это полный бред, что меня могут арестовать на днях, так как для этого у них нет ни ресурса, ни сил, ни исполнителей. В Украине активно осуществляется процесс обрушения властей, все ведомства работают сами по себе, даже президент и глава МВД окончательно столкнулись друг с другом, задержали сына главы МВД … В Украине все обрушено", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером.

При этом экс-президент Грузии отметил, что не желает занимать в Украине какие-либо должности, а лишь хочет смены власти мирным путем. Он не исключил своей экстрадиции, но, по его словам, такое может произойти только незаконным путем.

"Единственный выход у них, это похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим, в первую очередь, последует свержение народом правительства Украины, а затем это ускорит процесс изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", — заявил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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Ранее адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, однако ведомство не отреагировало.