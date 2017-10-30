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    Экстрадиция Саакашвили. Грузия ждет действий Украины

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    Как отметил главный прокурор Грузии Георгий Гогадзе, Тбилиси трижды обращалось к украинским компетентным органам и ожидает от них действенных мероприятий.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт – РИА Новости Украина. Грузия трижды обращалась к Украине в связи с экстрадицией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и теперь ждет ответных действий. Об этом заявил заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе.

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    "Мы трижды обратились к украинским компетентным органам и ожидаем от них действенных мероприятий", — заявил Гогадзе журналистам, его слова транслировали грузинские телекомпании в понедельник.

    Ситуацию с возможной экстрадицией также прокомментировала глава Минюста Тея Цулукиани. По ее словам, "то, в какие сроки и какими методами украинская сторона рассмотрит требование грузинской, полностью является делом правоохранительных органов и судебных структур Украины". Остальные представители грузинских властей стараются не отвечать на вопросы журналистов в связи с делом Саакашвили, отмечая, что "это тема больше не имеет актуальности в Грузии".

    Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

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