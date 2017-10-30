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    У Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови он может - эксперт

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    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко (307)

    (обновлено: )29
    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен.
    РИА Новости Украина

    "Главная шайба, которую пропустил Порошенко — то, что он признал Саакашвили оппонентом своего уровня. Перед очередной годовщиной Революции достоинства это очень сильно портит имидж действующей власти — не прошло и три года, а у нас уже стоит новый Майдан. Конечно, у Саакашвили сегодня нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен. Поэтому в третью годовщину Майдана будет меньше пафоса и лозунгов”, — сказала Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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    Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

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