Политолог о "майдане" Саакашвили: главное вовремя остановиться

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. После 7 ноября палаточный городок под Верховной Радой может разойтись. Об этом 29 октября заявил бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

"Мы не можем вечно тут стоять, мы не можем вечно здесь мерзнуть. Мы хотим жить нормально дома", — сказал Саакашвили. Он подчеркнул, что будет действовать с помощью "других мирных форм".

Чем обусловлено такое решение Саакашвили, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.

"Не думаю, что это связано с похолоданием. Дело в том, что любая уличная акция не имеет никакого этапа развития, тут главное вовремя остановиться. А исходя из того, что мы видим, что они не являются такими многочисленными, как хотелось бы организаторам — это не десятки тысяч людей, а тысячи людей, то, я думаю, они давно уже ищут повод, за который можно было бы зацепиться, чтобы, скажем, свернуть этот палаточный городок, пока, может, на время, и проанонсировать какую-то следующую акцию через несколько месяцев", — сказал Молчанов.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.