Матиос рассказал о шокирующей статистике небоевых потерь ВСУ

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тыс военных погибли и были ранены не из-за боевых действий. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK.

"С 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных сил и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека – бесповоротных и санитарных потерь. Не от боевых действий", – заявил Матиос.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.