Огромная проблема. Как разминировать Донбасс – мнение эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

По словам помощницы генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, восточная Украина постепенно становится одним из самых заминированных регионов в мире.

В Минобороны ранее заявляли, что на разминирование этих территорий может уйти от 10 до 15 лет.

Перспективы разминирования Донбасса обрисовал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Скриншот с видео Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зважаючи на слова Урсули Мюллер, чи справді український Схід може перетворитися на найбільш замінований регіон у світі?

— Це не переносне значення, тому що дійсно проблема є: проблема є замінування, проблема є снарядів, які залишаються після боїв, і які в тому числі залишаються на сільськогосподарських угіддях, що в подальшому обробляються фермерами, місцевими жителями.

І, на жаль, вони можуть натикатися, і вже натикалися, стикалися з проблемою, що є снаряди, і що безпосередньо вони становлять небезпеку для цивільного, мирного населення.

Українська сторона неодноразово вживала заходи і намагається вживати заходи зі свого боку, пов'язані з розмінуванням. Сапери працюють постійно. Є проблема якраз з тимчасово окупованими територіями, тому що українські військові туди доступу не мають.

Крім того, українські військові не мають ще необхідних засобів і ресурсів, щоб і нашу територію, яку ми контролюємо, в повній мірі розмінувати. Але вони принаймні намагаються це робити. І тут проблему потрібно вирішувати тим, що створювати міжнародну місію. Або в рамках ОБСЄ, або в рамках ООН, яка б займалася виключно розмінуванням.

Це так, як було після війни на Балканах, створювалися спеціальні місії розмінування. Навіть українські фахівці туди залучалися. І в принципі, бої закінчилися вже близько 17-15 років тому на Балканах, але в деякій місцевості розмінування триває досі. Це щоб просто було зрозуміло масштаби і які це має наслідки негативні.

То масштаби замінування на сході України можуть дати перспективу більше, ніж на 15 років роботи?

– Якщо ми можемо так говорити, то в принципі, у нас ще в деяких місцях снаряди часів Другої Світової знаходять, які залишилися, не розірвалися, або були залишені на складах, або десь в окопах і т.д. Тому тут в часових рамках важко сказати.

Але в тому, що якщо Україні будуть надані спеціальні технології, в тому числі і роботи, в тому числі і сучасні міношукачі, і буде надано нам сприяння як технічне, так і буде надана нам допомога в людському факторі, скажімо, в спеціалістах з розмінування – європейських, американських, натівських, оонівських, то я думаю, що можливо ми це зможемо завершити і швидше.

Але ж питання тут ще в тому, що на жаль війна триває досі. Тому такі ділянки з боєприпасами все збільшуються.

Тобто є сенс розміновувати лише ті ділянки, де вже точно бойові дії не відбуваються?

– Безумовно, я вам хочу сказати, що території, які звільняла українська армія, починаючи з 2014 року, і Слов'янськ, і Краматорськ, і далі, то туди завжди приїжджали сапери, які працювали на ділянках, де проходили активно бойові дії. І завжди намагалися ці райони, ці сектори прочісувати, шукати снаряди, які не розірвалися, шукати міни і максимально їх знешкоджувати в тих місцях.

Розміновуванням на Сході займається ДСНС?

– Крім ДСНС цим займаються ЗСУ. Збройні сили мають своїх фахівців і цим займаються.

Яку допомогу в розміновуванні надають Україні міжнародні партнери?

– Нам потрібно все. І гроші, і технічні засоби, і люди. Тобто те, що ми отримуємо, на жаль, ми бачимо, що в повній мірі не те, що б нам хотілося. І не дарма ж зараз в ООН це питання підіймають. Бо якщо б надавали достатню допомогу і впоралися б з цими наслідками, то так би гостро це питання зараз не стояло.

Скільки роботи, часу, натхнення і грошей треба вкласти, аби розмінувати певну ділянку?

– Якщо ми скажемо, що після вибухів на складах в Калинівці прочісувалася територія і проводилися заходи протягом двох тижнів. А це територія радіусом близько 20 кілометрів, то ми можемо прекрасно розуміти, скільки часу на це потрібно. Це тривалий процес, це при тому, що там працювали, здається, тільки з Міноборони близько 150 саперів, в районі Калинівки.

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Є у "Укроборонпрому" засоби, що допомагають при розмінуванні?

– Засоби є. Мені невідомо, наскільки ці засоби на сьогоднішній день сучасні, але те що використовують, в принципі, для знаходження тих снарядів, які використовуються в районі проведення бойових дій, ці засоби є.

Але безперечно це не настільки сучасні і високотехнологічні засоби, як ті, що використовуються країнами НАТО, і які використовуються зараз навіть на Балканах, ті новинки. От якраз цього ми і потребуємо. Я маю на увазі роботи спеціальні. Я маю на увазі сенсори, оснащення і так далі.

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Ранее в ОБСЕ заявляли об ограничении работы миссии до решения вопроса по разминированию Донбасса.

А военный эксперт Сергей Ковтун считает, что разобраться, где было минное поле в Донбассе, очень тяжело.