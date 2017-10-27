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    Донецк: в городе ликвидируют последствия взрыва в многоэтажке

    (обновлено: )8811
    Спасатели МЧС ДНР эвакуировали всех жильцов из поврежденного взрывом дома. По информации местных властей, работы по восстановлению многоэтажки займут несколько месяцев.
    В центре Донецка прогремел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов, Донбасс

    На месте мощного взрыва в Донецке
    DNR LIVE production в youtube
    Мощный взрыв в Донецке: пятеро пострадавших, включая детей

    В Донецке продолжают ликвидировать последствия мощного взрыва, произошедшего накануне  вечером в пятиэтажном жилом доме в центре города. В настоящее время из-под завалов извлекли всех пострадавших, на месте трагедии работает государственная комиссия, которая должна установить точные причины взрыва.

    "На данный момент в доме работают специалисты республиканской дирекцией капитального строительства и проектного института "ПромстройНИИпроект". Они определяют сроки восстановления, как будут проходить строительные работы и прочее. Могу сказать, что примерно на это уйдет три-четыре месяца", – заявил глава администрации центрального Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В центре Донецка прогремел взрыв

    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк
    Хроника 26 октября: взрыв в центре Донецка, самый богатый украинец
    По словам чиновника, параллельно ведутся мероприятия по установлению причин взрыва. Работы по устранению его непосредственных последствий планируется закончить к вечеру пятницы. Сообщается, что городские власти готовы оказать необходимую помощь жильцам поврежденного дома. Так, часть жильцов нуждающихся в расселении, временно определили в общежития, а также в один из городских санаториев, остальные люди предпочли направиться к родственникам и друзьям.

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    "Сейчас на месте происшествия работает государственная комиссия. В нее вошли сотрудники МЧС, МВД, Минстроя, "Донбассгаза", а также городской и районной администрации. На данный момент устраняются последствия взрыва, вывозится мусор, помогаем жильцам с транспортом для вывоза вещей", – добавили в районной администрации.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В центре Донецка прогремел взрыв

    Напомним, что в четверг, 26 октября в самом центре Донецка произошел взрыв в одном из пятиэтажных домов, в результате которого были повреждены квартиры в двух подъездах, в одном из которых обрушились межэтажные перекрытия. Из-за взрыва возник пожар, пострадали пять жильцов дома.

    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Среди пострадавших – двое детей возрастом 4 и 8 лет, которые получили отравление угарным газом. Оба ребенка были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, состояние детей уточняется. Еще одна несовершеннолетняя девушка с сильнейшими ожогами тела доставлена в республиканский ожоговый центр, состояние пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое, за ее жизнь медики продолжают бороться. 

    Кроме того квалифицированная медицинская помощь понадобилась еще двум жильцам, получившим  многочисленные ушибы и переломы костей.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В центре Донецка прогремел взрыв

    Ранее в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики озвучили предварительную версию  произошедшего – взрыв бытового газа.

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