наверх
27.10.201710:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Интерпол объявил в розыск беглого судью Чауса

    (обновлено: )91
    В сентябре Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. При этом Чаус сбежал из Украины.
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Интерпол объявил в розыск находящегося в бегах судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, пойманного на взятке в 150 тыс. долл. Его досье появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.

    Читайте также: А его разве искали? Соцсети обсудили Чауса, пойманного в Молдове

    Чаус был задержан в августе 2016 года при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

    Николай Чаус

    В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск. Его задержали в Молдавии, и местный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита судьи обратилась к президенту Молдавии с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Раненный Мосийчук
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые