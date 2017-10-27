Интерпол объявил в розыск беглого судью Чауса

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Интерпол объявил в розыск находящегося в бегах судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, пойманного на взятке в 150 тыс. долл. Его досье появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.

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Чаус был задержан в августе 2016 года при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

Николай Чаус

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск. Его задержали в Молдавии, и местный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита судьи обратилась к президенту Молдавии с заявлением о предоставлении ему политического убежища.