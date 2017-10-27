Климкин, говоря о лишении РФ права вето в СБ ООН, "пошутил" про войну

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Необходимо пройти сложный путь, чтобы лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции "Киевские трансатлантические диалоги", передает УНИАН.

"Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия ее блокирует. И во-вторых — это возможное решение Международного суда. Для чего и работаем в Международном суде ООН. То есть, это конечно, сложный процесс. Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными, и Россия это понимает, и этого очень боится", — ответил Климкин на вопрос о возможности лишить РФ права вето в СБ ООН.

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Также глава МИД заявил, что ООН является незаменимым элементом для поддержания "международной архитектуры", но организация требует срочного реформирования всей своей структуры.

"Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка — что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет безопасности (ООН)", — заявил Климкин. — Но мы должны быть честными и справедливыми, понимая реальность, и мы понимаем, что мы имеем Россию, постоянного члена Совета безопасности и агрессора, который принципиально блокирует любую попытку противодействия российской агрессии в Украине. И отчасти значение нашего (непостоянного) членства и значение нашей настроенности в Совете безопасности ООН касалось и касается дальнейшего продвижения реформы Организации Объединенных Наций".

Ранее глава МИД Украины заявил, что в российских тюрьмах находятся 38 политических заключенных.