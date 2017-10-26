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    Климкин заявил о большом числе политзаключенных в тюрьмах РФ

    (обновлено: )13
    По словам Климкина, Украина продолжит "борьбу за каждого, кто сейчас находится в российских тюрьмах": "У нас все еще есть ошеломляющее число - 38 наших политических заключенных в российских тюрьмах".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в российских тюрьмах находятся 38 политических заключенных.

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    Об этом он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги", передает УНИАН.

    По мнению Климкина, "Россия не может вынести международного давления".

    "Поскольку все наши усилия в течение последних недель и месяцев привели к тому, что сейчас Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз освобождены из российских тюрем. И мы продолжим борьбу за каждого, кто сейчас находится в российских тюрьмах. У нас все еще есть ошеломляющее число — 38 наших политических заключенных в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе", — заявил Климкин.

    Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, помиловали и выдали турецкой стороне. По некоторым данным, они прибудут в Украину в пятницу, 27 октября.

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