Климкин заявил о большом числе политзаключенных в тюрьмах РФ

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в российских тюрьмах находятся 38 политических заключенных.

Об этом он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги", передает УНИАН.

По мнению Климкина, "Россия не может вынести международного давления".

"Поскольку все наши усилия в течение последних недель и месяцев привели к тому, что сейчас Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз освобождены из российских тюрем. И мы продолжим борьбу за каждого, кто сейчас находится в российских тюрьмах. У нас все еще есть ошеломляющее число — 38 наших политических заключенных в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе", — заявил Климкин.

Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, помиловали и выдали турецкой стороне. По некоторым данным, они прибудут в Украину в пятницу, 27 октября.