Джемилев сообщил, когда заместители главы Меджлиса прибудут в Украину

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина.112 Украина".
"Они будут завтра уже в Киеве. Завтра у них предстоит встреча или с Эрдоганом, или с премьер-министром, а потом они хотят приехать сюда", — сообщил Джемилев.
По его словам, он об этом узнал по телефону от Чийгоза.
Джемилев также рассказал, что Умерову и Чийгозу в Турции предлагали медосмотр, лечение, но они захотели в Украину.
Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне.