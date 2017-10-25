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    Джемилев сообщил, когда заместители главы Меджлиса прибудут в Украину

    (обновлено: )13301
    Как сообщил экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев, Умерову и Чийгозу в Турции предлагали медосмотр, лечение, но они захотели в Украину.
    Мустафа Джемилев
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 25 окт —  РИА Новости Украина

    Гражданская Блокада Крыма участвует в подготовке батальона им.Номана Челебиджихана
    Гражданская Блокада Крыма
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    Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые в настоящее время находятся в Турции, прибудут в Украину уже в четверг, 26 октября, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев в эфире одного из телеканалов, передает "112 Украина".

    "Они будут завтра уже в Киеве. Завтра у них предстоит встреча или с Эрдоганом, или с премьер-министром, а потом они хотят приехать  сюда", — сообщил Джемилев.

    По его словам, он об этом узнал по телефону от Чийгоза.

    Джемилев также рассказал, что Умерову и Чийгозу в Турции предлагали медосмотр, лечение, но они захотели в Украину.

    Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне. 

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