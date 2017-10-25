Джемилев сообщил, когда заместители главы Меджлиса прибудут в Украину

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина.

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые в настоящее время находятся в Турции, прибудут в Украину уже в четверг, 26 октября, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев в эфире одного из телеканалов, передает " 112 Украина"

"Они будут завтра уже в Киеве. Завтра у них предстоит встреча или с Эрдоганом, или с премьер-министром, а потом они хотят приехать сюда", — сообщил Джемилев.

По его словам, он об этом узнал по телефону от Чийгоза.

Джемилев также рассказал, что Умерову и Чийгозу в Турции предлагали медосмотр, лечение, но они захотели в Украину.

Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне.