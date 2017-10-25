наверх
25.10.201717:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стало известно, почему помиловали заместителей главы Меджлиса

    (обновлено: )49831
    Как сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, "по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных".
    Ильми Умеров
    inforesist.org

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Осужденные в Крыму заместители главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров помилованы, сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

    Гражданская Блокада Крыма участвует в подготовке батальона им.Номана Челебиджихана
    Гражданская Блокада Крыма
    Пилите, Шура, пилите. Два года блокады Крыма

    "По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из под стражи и по их желанию переданы турецким властям", — сказал Бальбек.

    По его словам освобождение Чийгоза и Умерова стали результатом гуманного поступка президента России.

    Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые