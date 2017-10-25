Стало известно, почему помиловали заместителей главы Меджлиса

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Осужденные в Крыму заместители главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров помилованы, сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из под стражи и по их желанию переданы турецким властям", — сказал Бальбек.

По его словам освобождение Чийгоза и Умерова стали результатом гуманного поступка президента России.

Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне.