Волкер обсудил с Климкиным помощь ООН в имплементации минских соглашений

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным то, как ООН может помочь в имплементации минских соглашений.

"Провел отличную встречу с Павлом Климкиным сегодня и обсудил видение Украины того, как ООН может помочь в имплементации минских соглашений", — написал Волкер в Twitter.

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Ранее в октябре посол Украины в США Валерий Чалый обсудил с Волкером шаги по восстановлению целостности страны, в том числе путем введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.