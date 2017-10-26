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    Политика

    Нет смысла. Климкин о причинах задержек встреч в "нормандском формате"

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    По словам Климкина, украинская сторона поддерживает тесный контакт с другими партнерами по "нормандскому формату" - с Германией и Францией. Он напомнил, что с этой целью совершил на этой неделе визит в Берлин.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Associated Press Ronald Zak

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о причинах задержек в проведении новых встреч в "нормандском формате".

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
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    Об этом он сказал журналистам в рамках конференции "Киевские трансатлантические диалоги"

    "Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками. Это известное предложение Путина относительно миротворцев, поскольку мы предлагали это в 2015 году. Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе", — сказал Климкин.

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    По его словам, украинская сторона поддерживает тесный контакт с другими партнерами по "нормандскому формату" — с Германией и Францией. Он напомнил, что с этой целью совершил на этой неделе визит в Берлин.

    "Будем продолжать переговоры, когда будем иметь смысл. Как только будет смысл — будем встречаться. В каком формате, будем смотреть — это будут министры или это будет на самом высоком уровне", — добавил он.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контактов высокого уровня в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине в ближайшее время не запланировано.

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