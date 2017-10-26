Нет смысла. Климкин о причинах задержек встреч в "нормандском формате"

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о причинах задержек в проведении новых встреч в "нормандском формате".

Об этом он сказал журналистам в рамках конференции "Киевские трансатлантические диалоги"

"Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками. Это известное предложение Путина относительно миротворцев, поскольку мы предлагали это в 2015 году. Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе", — сказал Климкин.

По его словам, украинская сторона поддерживает тесный контакт с другими партнерами по "нормандскому формату" — с Германией и Францией. Он напомнил, что с этой целью совершил на этой неделе визит в Берлин.

"Будем продолжать переговоры, когда будем иметь смысл. Как только будет смысл — будем встречаться. В каком формате, будем смотреть — это будут министры или это будет на самом высоком уровне", — добавил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контактов высокого уровня в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине в ближайшее время не запланировано.