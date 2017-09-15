Для диалога с Россией достаточно "нормандского формата" - президент

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией.

Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

"У нас есть механизм прямых переговоров (с РФ — ред.). В 2014 году в Нормандии был создан "нормандский формат" и я не думаю, что у нас сейчас есть какой-то другой эффективный механизм", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", отвечая на вопрос, готов ли он к прямым переговорам с РФ.

Кроме того, Порошенко надеется, что вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе после обсуждения этого вопроса на Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет также предметом обсуждения в "нормандском формате".

"Я буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке касательно миротворцев и что миротворцы по всей территории оккупированного Донбасса будут также пунктом обсуждения в "нормандском формате", — сказал глава государства.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.