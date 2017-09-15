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    Политика

    Для диалога с Россией достаточно "нормандского формата" - президент

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (12)

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    По словам президента Петра Порошенко, вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе после обсуждения этого вопроса на Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет также предметом обсуждения в "нормандском формате".
    Президент Петр Порошенко участвует в Ялтинской конференции в Киеве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

    "У нас есть механизм прямых переговоров (с РФ — ред.). В 2014 году в Нормандии был создан "нормандский формат" и я не думаю, что у нас сейчас есть какой-то другой эффективный механизм", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", отвечая на вопрос, готов ли он к прямым переговорам с РФ.

    Кроме того, Порошенко надеется, что вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе после обсуждения этого вопроса на Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет также предметом обсуждения в "нормандском формате".

    "Я буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке касательно миротворцев и что миротворцы по всей территории оккупированного Донбасса будут также пунктом обсуждения в "нормандском формате", — сказал глава государства.

    Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

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