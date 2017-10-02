В РФ о "нормандской встрече". Контактов на высоком уровне не запланировано

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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости Украина. Контактов высокого уровня в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине в ближайшее время не запланировано, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины.

"Нет", — сказал Ушаков в ответ на соответствующий вопрос.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.