наверх
02.10.201709:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ о "нормандской встрече". Контактов на высоком уровне не запланировано

    (обновлено: )59
    Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, контактов высокого уровня в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не запланировано.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 2 окт – РИА Новости Украина. Контактов высокого уровня в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине в ближайшее время не запланировано, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Военный в Донбассе
    УНИАН
    Донбасс: если политика в тупике, заговорят пушки

    Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины.

    "Нет", — сказал Ушаков в ответ на соответствующий вопрос.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Кошелек
    Реформа образования: необратимые последствия