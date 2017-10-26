В МИД сообщили, когда спецпредставитель США Волкер прибудет в Украину

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в пятницу прибудет в Киев, сообщает в четверг УНИАН со ссылкой на главу МИД Украины Павла Климкина.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко анонсировала встречу Волкера в ходе его визита в Киев с президентом Украины Петром Порошенко. При этом она не уточнила, когда состоится такая встреча.

"Вчера у меня была встреча с Куртом в Берлине… Завтра Курт приезжает на Украину", — цитирует издание слова Климкина. Он добавил, что в ходе встречи с Волкером они обсуждали вопрос координации действий по мандату миротворческой миссии ООН, ввода которой в Донбасс добивается Киев.

Ранее в четверг Кликмин сообщил, что Украина находится в тесном контакте с немецкими, французскими и американскими партнерами в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Его комментарий журналистам транслировало украинское телевидение.

Он сообщил, что новая встреча в "нормандском" формате в составе глав МИД или на наивысшем уровне пройдет только тогда, когда будет согласована повестка дня для обсуждения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.