Россия имеет право проводить инспекцию украинских воинских частей - Генштаб

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Россия имеет право проводить инспекцию украинских воинских частей, но пока по состоянию на 24 октября не изъявила желания делать это, заявил начальник управления верификации Генштаба Андрей Гудзь.

По его словам, Украина и Россия являются подписантами Договора об открытом небе и Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

В рамках этих договоров страны имеют право проводить инспекцию военной активности друг друга.

В частности, в текущем году Украина провела 1 инспекцию и совершила 1 наблюдательный полет на территории России.

"Они (россияне) также имеют право (проводить инспекции в Украине) согласно с Венским договором. Как и другие страны имеют право проинспектировать страну ОБСЕ. Но пока такого намерения у РФ не было", — цитируют "Украинские новости" Гудзя.

Он так же добавил, что Украина разрешила международным военным наблюдателям провести 25 инспекций в зоне антитеррористической операции с целью мониторинга военно-политической обстановки.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.