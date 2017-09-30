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    Россия

    Россия о словах Генштаба Украины о спрятанных войсках. Деградация

    (обновлено: )11720
    В Минобороны России отметили, что все российские войска, принимавшие участие в учениях "Запад", вернулись в пункты постоянной дислокации.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Минобороны РФ

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о деградации Генштаба Украины после заявления его главы Виктора Муженко о том, что Россия не вывела свои войска с территории Белоруссии после учений "Запад-2017", сообщили в ведомстве.

    Лукашенко на учениях Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Лукашенко на учениях "Запад-2017"

    Ранее в интервью британскому информационному агентству Рейтер начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Белоруссии.

    "Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

    Конашенков также подчеркнул, что заявление Муженко о "спрятанных" российских войсках в Белоруссии — повод для его немедленного увольнения

    "Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск – повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба", — отметил Конашенков.

    Он также подчеркнул, что такая украинская армия является прямой угрозой для НАТО.

    "Если это и есть результат проводимого под руководством США и североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на "стандарты НАТО", то, как говорится, и натовский флаг вам в руки. В таком состоянии украинская армия является прямой и явной угрозой прежде всего для самого НАТО", — заявил представитель Минобороны РФ.

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