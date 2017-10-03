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    Общество

    Генштаб планирует увеличить численность ВСУ

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    Взрывы под Винницей: расследование (132)

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    По словам главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко, увеличение численности ВСУ необходимо для замены военной охраны складов с боеприпасами батальонами охраны и обеспечения.
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Генеральный штаб готовит изменения в закон о численности Вооруженных сил Украины, чтобы улучшить охрану складов с боеприпасами, заявил в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

    По его словам, в частности речь идет о замене военной охраны батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации.

    "Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных сил. В связи с этим мы готовим предложения к Закону Украины "О численности Вооруженных сил Украины", — отметил главнокомандующий ВСУ.

    Ранее заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко сообщил, что численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тысяч человек.

    Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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