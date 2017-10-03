Генштаб планирует увеличить численность ВСУ

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Генеральный штаб готовит изменения в закон о численности Вооруженных сил Украины, чтобы улучшить охрану складов с боеприпасами, заявил в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

По его словам, в частности речь идет о замене военной охраны батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации.

"Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных сил. В связи с этим мы готовим предложения к Закону Украины "О численности Вооруженных сил Украины", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко сообщил, что численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тысяч человек.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.