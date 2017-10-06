Эксперт прокомментировал милитаристские высказывания главы Генштаба ВСУ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В случае силового освобождения Донбасса лишь за десять дней такой военной операции Украина может понести потери в десять-двенадцать тысяч военных, из которых — три тысячи погибнут. Об этом накануне журналистам рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

По его словам, такие расчеты провели во время военных учений с применением специальных методик. На вопрос об оценке потерь мирного населения во время такой возможной операции, начальник Генштаба отметил, что на две тысячи триста погибших военных приходится десять тысяч погибших среди гражданского населения. То есть расчет примерно один к четырем.

В то же время Муженко рассказал, что по подсчетам на таких же учениях, в случае открытой агрессии — в украинской армии достаточно сил, чтобы адекватно отреагировать вдоль всей линии государственной границы.

Заявления главы Генштаба прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции Голос столицы.

"Вообще такие показатели считаются с помощью специальных коэффициентов учета боевых потенциалов армии вероятного противника и ВСУ. Но это заявление больше политическое, чем военное. Потому что с одной стороны начальник Генштаба говорит, что если мы пойдем в наступление будут сумасшедшие потери, а если мы начнем обороняться, то все будет хорошо. Это сказано в поддержку мирного плана президента. Этим еще раз начальник Генштаба демонстрирует свою преданность президенту", — заявил эксперт.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.