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    Политика

    ГПУ показала фото "золотой лопаты Кузьмина"

    (обновлено: )115
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, золотая лопата якобы была найдена у отца бывшего заместителя Генпрокуратуры Рената Кузьмина.
    Золотая лопата, якобы найденная у отца Рената Кузьмина
    Лариса Сарган/Facebook

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сагран опубликовала в своем Facebook фотографию золотой лопаты, якобы найденной у отца бывшего заместителя ведомства Рената Кузьмина.

    Раковина из золота
    Facebook Ларисы Сарган
    Золотые батон, раковина, унитаз... вернулись, соцсети обсудили

    "Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! Именно такую нашли при обыске в доме отца бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича в декабре прошлого года", — пояснила Сарган.

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    Ранее СМИ сообщали, что у экс-замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли золотую лопату, однако он назвал информацию об этом "фейком". Также в 2016 году прокуратура Киева прекратила уголовное дело о пропаже золотого батона против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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