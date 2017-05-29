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    Культура

    Кузьмина внесли в базу "Миротворца" за "оправдание российской агрессии"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (281)

    (обновлено: )62506
    В числе причин, почему имя известного российского певца внесено в базу сайта, - "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "участие в пропагандистских акциях" на территории Крыма.
    Певец Владимир Кузьмин на концерте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Сведения о российском певце Владимире Кузьмине внесены в базу сайта "Миротворец" из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины", "участия в пропагандистских акциях" на территории Крыма и "оправдание российской агрессии".

    Артист Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении.

    Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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    Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". 

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