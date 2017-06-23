Кузьмин: в Украине используются нацистские методы борьбы с инакомыслящими

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Главный редактор интернет-издания "Strana.ua" Игорь Гужва задержан по делу о "вымогательстве", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. "Доврался, наконец, к правде. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что "у следствия имеются видео и аудио доказательства". Луценко не уточнил, о каком "действующем политике" идет речь, однако сам Гужва в комментарии "Украинским новостям" сообщил, что речь идет о якобы вымогательстве у депутата Дмитрия Линько ("Радикальная партия").

Но, как считает представитель семьи убитого журналиста и публициста Олеся Бузины, задержание Гужвы так же связано и с опубликованным накануне материалом по делу о расправе над журналистом.

"Сегодня ночью генпрокуратура задержала главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву буквально через несколько часов после выхода его публикации о ненадлежащем расследовании убийства Олеся Бузины и о сговоре руководства правоохранительных органов, целью которого является освобождение от ответственности организаторов и заказчиков этого преступления", — написал бывшийм замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Как отметил юрист, кроме глубокого аналитического материала, Гужва опубликовал справки о проведении негласных мероприятий в отношении подозреваемых, подтвердив тем самым тот факт, что они оба находились под контролем спецслужб и совершить убийство журналиста незаметно для оперативников просто не могли.

"Напомню, что в течение года потерпевшая сторона направила прокурору несколько ходатайств о приобщении документов наружного наблюдения и прослушки, которые проводились в отношении подозреваемых по другим уголовным делам, к делу Бузины и проверки версии о причастности украинских спецслужб к убийству журналиста. Не смотря на то, что эти материалы имеют важнейшее значение для установление истины по делу, прокуратура явно противозаконно отказалась сделать это. Дело об убийстве Бузины до сих пор приостановлено и просто валяется, по-другому не скажешь, в сейфе следователя. Луценко, выступая в парламенте 24 мая 2017 года, цинично соврал всей стране, когда заявил, что это дело окончено и направлено в суд. Точно так же он когда-то врал обществу о проведении экспертизы ДНК…", — подчеркнул Ренат Кузьмин.

Как отметил адвокат потрепевшей стороны, циничное нарушение генпрокурором прав и законных интересов Валентины Павловны, мамы убитого журналиста, вынудили нас обратиться за помощью к влиятельным международным организациям — ООН и ОБСЕ, а также к послам США, Германии, Франции, ЕС и Совета Европы. ООН уже выразила обеспокоенность некачественным расследованием дела Бузины, а представитель Евросоюза раскритиковал работу Луценко на посту генпрокурора…

"В интересах потерпевшей мы подготовили иск в Европейский суд по правам человека и, если генпрокуратура в ближайшее время не возобновит расследование дела, мы направим его в Страсбург и будем требовать рассмотрения под публичным международным контролем",- отметил адвокат.

Очевидно, что причиной таких действий генпрокуратуры является именно публикация Гужвы по делу Бузины, а в качестве повода использована какая-то сомнительная история о вымогательстве взяток за неразмещение главредом какого-то компромата на какого-то политика", считает Ренат Кузьмин.

"Могу допустить, что спецслужбы умышленно провоцировали журналиста, искусственно создавали условия для получение им взятки с целью его последующего "изобличения". О заказном характере этих действий свидетельствует и время проведения обыска, и непредъявление следователем документов, дающих право на проведение такого следственного действия, и недопуск адвокатов Гужвы для оказания ему правовой помощи, и неадекватные эмоции в сообщении о пойманном взяточнике на ФБ-странице генпрокурора Луценко, и многое другое, что обязательно будет еще на раз проанализировано адвокатами Гужвы, правозащитниками и международными наблюдателями. А пока можно лишь констатировать, что в Украине вовсю используются нацистские методы борьбы с инакомыслием", — считает Ренат Кузьмин.

Как подчеркивает юрист, по делу Гужвы возникает много вопросов. Хочется спросить у наших европейских партнеров, это и есть та самая евроинтеграция, к которой нас призывал Евросоюз? И неужели нацистские методы борьбы с политическими оппонентами в Украине предусмотрены Договором об ассоциации с ЕС, ратификация которого практически уже завершена в Европе?

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