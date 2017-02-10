Луценко, возглавляя МВД, "продал" Шепелеву его дело - Кузьмин

Пресс-служба Генпрокуратуры

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о привлечении к уголовной ответственности генерального прокурора Юрия Луценко за "хищение особо важных, конфиденциальных, служебных и секретных документов в украинском НЦБ Интерпола и за "продажу" их на посту главы МВД экс-народному депутату Верховной Рады Александру Шепелеву.

"Летом 2013 года следователей по делу 12012000000000029 о хищениях в "Родовид-банке" ждал сюрприз. В одном из сейфов в "Альфа-банке", которым пользовался нардеп Александр Шепелев, они обнаружили секретные документы МВД, собранные на самого Шепелева", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, еще в 2007 году МВД установило факт незаконной регистрации кандидатом, а потом и депутатом на выборах в Верховную Раду Украины Шепелева, который в тот момент "был не только гражданином Канады, но и не проживал в Украине последние 5 лет до его регистрации в ЦИК", как того требовал закон.

"Этот факт был подтвержден правительством Канады и канадским НЦБ Интерпола, которые и передали соответствующие документы по запросу украинской стороны. МВД под руководством Юрия Луценко даже обратилось в Секретариат президента Украины с ходатайством о лишении Шепелева украинского гражданства. И в ЦИК – с требованием отменить регистрацию Шепелева народным депутатом", — уточнил Кузьмин.

Смотрите также: Обращение Кузьмина к Грицаку о "госизмене Порошенко"

"Луценко, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело по фактам незаконной регистрации Шепелева кандидатом в депутаты и предоставления в ЦИК недостоверной информации, просто "продал" это дело самому Шепелеву. Среди документов, которые были переданы министром нардепу, были и материалы о предоставлении ему канадского гражданства, которые являются собственностью правительства Канады и были переданы украинскому МВД каналами Интерпола", — утверждает экс-заместитель генпрокурора.

Также он подчеркнул, что начальнику украинского НЦБ Интерпола было дано указание направить в Канаду письмо о прекращении всех инициированных МВД Украины проверок относительно Шепелева, в т.ч. и по факту предоставления ему канадского гражданства.

"Сегодня генпрокурор Луценко умышленно скрывает эту историю и тормозит расследование хищений в "Родовид-банке", — резюмировал Луценко.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвиняется Шепелев в РФ, не сообщалось. В начале апреля 2015 года стало известно, что Генпрокуратура Украины направила России запрос об экстрадиции экс-депутата. Генпрокуратура России отказала украинской стороне в выдаче разыскиваемого экс-депутата.