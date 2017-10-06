Париж напомнил о введении особого статуса в Донбассе в два этапа

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Посольстве Франции в Украине напомнили о договоренности лидеров "нормандского формата" ввести особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в два этапа. Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине.

Верховная Рада в пятницу приняла в первом чтении предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

В частности, Франция приветствует сегодняшнее принятие Верховной Радой Украины документа, которым продлен особый статус Донбасса, предусмотренный законом от 16 сентября 2014 года.

По мнению французских дипломатов, принятие этого закона подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в рамках Минских соглашений.

"Минские договоренности от 5 и 19 сентября 2014 с дополнениями от 12 февраля 2015 в виде "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" под эгидой глав государств и правительств стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина, Россия) направлены на восстановление территориальной целостности Украины одновременно с процессом децентрализации", — приводит текст сообщения посольства УНИАН.

"В этих рамках на Парижском саммите "нормандского формата" 2 октября 2015 было договорено, что особый автономный статус будет введен в действие в два этапа: на временной основе в день проведения местных выборов на территориях, находящихся на этот день под контролем сепаратистов; затем — на постоянной основе после признания соответствия этих выборов международным стандартам и украинскому законодательству со стороны Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ", — подчеркнули в посольстве.

Также сказано, что Франция и Германия продолжают свои посреднические усилия в рамках "нормандского формата" в целях устойчивого разрешения конфликта.

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