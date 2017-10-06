Реинтеграция Донбасса. Рада закипает — Запад реагирует

Владимир Матвеев, обозреватель

В четверг утром президент Украины Петр Порошенко приехал в украинский парламент, чтобы убедить депутатов своей фракции поддержать внесенные им законопроекты о реинтеграции Донбасса. У депутатов возникло множество вопросов к обоим документам, а у стен парламента в четверг собрались представители националистических организаций — противники их принятия, передает ВВС.

В соответствии с предложенными законопроектами Украина фактически отказывается в Донбассе от режима "антитеррористической операции".

Один из них законодательно закрепляет статус России как "страны-агрессора" и признаёт отдельные районы Донецкой и Луганской областей "оккупированными". Второй — продлевает на год действие старого закона об особом статусе местного самоуправления на подконтрольных ополченцам территориях Донбасса, сообщает Радио Свобода.

В официальном Киеве считают, что предложенные в президентских законопроектах положения, в частности, о признании России "агрессором", усилят переговорные позиции Украины и сделают невозможным участие РФ и ее представителей в потенциальной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Выступая в Верховном Совете Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что непризнанные Луганскую и Донецкую "народные республики" документ официально определяет "оккупационной администрацией России". В свою очередь, противник этого законопроекта вице-спикер парламента Оксана Сыроид сказала, что в нем не зафиксирована конкретная дата оккупации. Из-за этого, по её мнению, Украина не сможет предъявить России "финансовые претензии" в международных судах.

Во время обсуждения президентских законопроектов по Донбассу представители фракции "Самопомич" заблокировали президиум и парламентскую трибуну. Они назвали инициативы Порошенко "капитуляцией Украины". Противники документа считают, что он не соответствует национальным интересам Украины. Разблокировать работу парламента не удалось и после переговоров спикера парламента Андрея Парубия с лидерами фракций.

Согласно сообщению, они договорились об исключении из первого документа Порошенко седьмой статьи, в которой упоминаются Минские документы по урегулированию конфликта в Донбассе. Поскольку в противном случае, отмечают эти депутаты, Украина бы впервые на законодательном уровне признала Минские договоренности.

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Аналитик Центра Карнеги, специализирующийся на исследовании Украины и Восточной Европы, Балаж Ярабик рассказал DW, что поддерживает изменения в законопроекте по АТО, но подчеркивает, что это не меняет ни ситуацию с конфликтом, ни статус территорий. "Сюрприза нет в законопроектах. Это то, как Украина видит конфликт и его решение. Россию назвали агрессором, а сепаратистские силы — российскими оккупационными силами. Но в остальном — преимущественно косметические риторические изменения", — считает он.

Опрошенные DW европейские эксперты указывают на внутриполитические причины того, почему именно сейчас президентом Порошенко было инициированы эти законопроекты. По словам Густава Гресселя, с одной стороны, это реакция на попытки России "заморозить конфликт", а, с другой — шаг во внутренней политике, имеющий целью "отвлечь внимание от критики в отношении неэффективного проведения реформ и борьбы с коррупцией на Украине".

Ярабик также напоминает о рисках экономических. "Украина пытается подчеркнуть роль России — и очевидно, что в Киеве уже предвыборное состояние, и патриотические месседжи крайне важны. Поэтому и возникает желание использовать этот закон для внутренних нужд. Но чем больше вы подчеркиваете, что воюете с Россией, тем меньше иностранных инвесторов захотят вкладывать в Украину. Политически от этого можно что-то выиграть, но не экономически", — говорит Ярабик.

Между тем, по мнению эксперта Немецкого общества внешней политики (DGAP) Вильфрида Ильге, указанные законопроекты позволяют продолжить минский процесс, и это важно для западных партнеров Украины.

Опрошенные эксперты акцентируют также внимание, что президентский законопроект фактически легитимирует Минские договоренности, "которые не являются источником международного права". В связи с этим, "риски для Украины от такого шага еще надо просчитывать".

Как бы там ни было, в четверг Порошенко пришлось отзывать, корректировать и вносить заново законопроект 7164.

В доработанный документ внесли пункт о том, что "особый статус" будет продлен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины, их военной техники, а также боевиков и наемников, передает ВВС.

Даже с этими изменениями провести через голосование в парламенте закон "об особом статусе" администрации Порошенко будет куда труднее, считают эксперты, чем закон о признании России "страной-агрессором". Показательно, что когда парламент дошел до голосования по проекту законопроекта о статусе Донбасса, парламентарии блокировали трибуну, сорвав голосование, подчеркивает ВВС.

Разработчики законопроекта по реинтеграции Донбасса настаивают на его принятии до 18 октября. Поскольку в этот день истекает трехлетний срок действия прежнего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этот документ предполагал специальные полномочия местной власти, проведение выборов и амнистию ополченцам.