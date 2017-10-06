Эксперт: Украина снимает с себя ответственность, признав Донбасс оккупированным

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса оккупированными означает, что проживающие там граждане не смогут требовать от Киева возмещения ущерба за утерянное имущество, считает директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Парламент продлил в пятницу на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом закон о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября. Неподконтрольные Киеву территории Донбасса названы в документе оккупированными.

"Признание территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными означает отказ Украины от своего правового суверенитета над этими территориями в части ответственности. Теперь граждане, проживающие там, не смогут подавать иски на Украину за понесенный ущерб. А по некоторым оценкам, в международные суды уже подано от 1200 до 4 тысяч исков на действия украинских органов власти, военных, разные правоохранительные органы на Донбассе. Правда, в теории, законы не имеют обратной силы (кроме случаев гуманизации)", — написал Бортник в Facebook.

При этом политолог считает, что в законопроекте отсутствуют реальные механизмы реинтеграции Донбасса.

"В президентском, да и во всех остальных законопроектах (альтернативных законопроектах —ред) отсутствуют реальные механизмы и процедуры интеграции Донбасса – экономические, правовые, социальные, информационные. Поэтому это закон для Украины, а не для Донбасса. Он имеет мизерные шансы на реализацию", — считает политолог.