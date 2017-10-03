"Самопомич" готовится исключить из состава фракции нардепа Веселову

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Вопрос об исключении нардепа Натальи Веселовой из фракции "Самопомич" из-за предложенного ею законопроекта о прекращении транспортной и экономической блокады ОРДЛО будет рассмотрен во вторник, заявил лидер "Самопомочи" в парламенте Олег Березюк.

"Если Наталья Веселова зашла в парламент с партией "Самопомич", с теми политическими взглядами, которые были три года назад, а сегодня их вдруг изменила, то было бы очень честно по отношению к избирателям Украины выйти из парламента, то есть самостоятельно выйти из фракции, и бороться за свое право быть в парламенте с другой партией или с другими предпочтениями", — заявил Березюк в эфире ICTV.

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"Сейчас так выглядит, что госпожа Веселова хочет, чтобы мы ее выпроводили из нашей фракции, а она дальше оставалась в парламенте и отстаивала свои интересы. Это будет просто нечестно по отношению к избирателям", — добавил нардеп.

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7047-1 "О прекращении экономической и транспортной блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия". Законопроект был подан нардепом от "Самопомичи" Натальей Веселовой. В политсиле заявили, что этот законопроект "противоречит позиции фракции и партии".

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.