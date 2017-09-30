Киев должен помнить о Донбассе, говоря о референдуме в Каталонии - нардеп

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Официальный Киев должен быть максимально острожным в своих комментариях относительно референдума о независимости Каталонии, заявил народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

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"Официальный Киев должен быть максимально осторожным по этому поводу (референдуму в Каталонии — Ред.). На всех международных площадках российские спикеры и приспешники спекулируют понятиями права наций на самоопределение. Я сам много раз выступал с контраргументами, что согласно с международными хартиями и декларациями, такие права должны реализоваться в рамках международно признанных границ. И испанские делегации нас здесь всегда поддерживали", — написал Попов на своей странице в Facebook.

Facebook Игоря Попова Комментарий Игоря Попова относительно референдума в Каталонии

Нардеп также провел параллель с украинскими реалиями.

"А если кто-то в новом законе о деоккупации предложит ОРДЛО особый статус (такой как сейчас имеет Каталония в составе Испании), то на следующий день Галичина попросит такой же статус, который имеет Галиция. И через год пойдет парад референдумов. Поэтому не играйте", — добавил Попов.

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Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.