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    Киев должен помнить о Донбассе, говоря о референдуме в Каталонии - нардеп

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    Референдум в Каталонии: обыски, аресты (24)

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    Официальный Киев должен быть осторожным в высказываниях относительно запланированного на воскресенье, 1 октября, референдума о независимости в Каталонии, понимая опасность возникновения в Украине "парада референдумов", считает нардеп Игорь Попов.
    Игорь Попов
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Официальный Киев должен быть максимально острожным в своих комментариях относительно референдума о независимости Каталонии, заявил народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов.

    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

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    "Официальный Киев должен быть максимально осторожным по этому поводу (референдуму в Каталонии — Ред.). На всех международных площадках российские спикеры и приспешники спекулируют понятиями права наций на самоопределение. Я сам много раз выступал с контраргументами, что согласно с международными хартиями и декларациями, такие права должны реализоваться в рамках международно признанных границ. И испанские делегации нас здесь всегда поддерживали", — написал Попов на своей странице в Facebook.

    Facebook Игоря Попова
    Комментарий Игоря Попова относительно референдума в Каталонии

    Нардеп также провел параллель с украинскими реалиями. 

    "А если кто-то в новом законе о деоккупации предложит ОРДЛО особый статус (такой как сейчас имеет Каталония в составе Испании), то на следующий день Галичина попросит такой же статус, который имеет Галиция. И через год пойдет парад референдумов. Поэтому не играйте", — добавил Попов.

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    Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

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