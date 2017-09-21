Янукович прокомментировал арест Лавриновича

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Арест бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича говорит о том, что Киев пытается фабриковать уголовные дела против своих политических оппонентов, говорится в заявлении экс-президента Украины Виктора Януковича, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Ранее Печерский районный суд Киева арестовал Лавриновича до 2 ноября в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года".

"Арест экс-министра юстиции Александра Владимировича Лавриновича – это агония и политическая месть нынешней верхушки власти Украины, которая пытается фабриковать уголовные дела против своих политических оппонентов", — считает Янукович.

По его словам, "очередным "мыльным пузырем" окажется и дело, из-за которого Александр Лавринович оказался за решеткой потому, что он как министр выполнял предписанные ему законом функции". "Попытки угрозами и арестом получить "правильные" для Генпрокуратуры показания лишь подтверждают, что никаких доказательств чьей-либо вины в этом деле нет", — отметил Янукович.

Экс-президент добавил, что "странно слышать от представителей нынешнего украинского режима, организовавших расстрел людей на Майдане и на крови пришедших к власти, обвинения в перевороте и захвате власти".

Он понимает "колоссальное давление, которое оказывает нынешняя власть на судей для принятия нужных для нее решений", но верит, что "есть и те, которые стоят на стороне закона и отменят незаконное решение об аресте Александра Лавриновича".

Генпрокуратура Украины ранее официально уведомила Лавриновича, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что статус подозреваемого в этом деле также имеет Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив конституцию.

В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.