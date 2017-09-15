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    Политика

    Лавринович прокомментировал свой арест

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (672)

    (обновлено: )42030
    По словам экс-министра юстиции Александра Лавриновича, нужно было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим в Украине реально преследуется.
    Александр Лавринович
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-министр юстиции Александр Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается, заявил Лавринович после того, как суд арестовал его на два месяца.

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    "Надо было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим таки в Украине реально преследуется, а не ведутся переговоры", — сказал экс-министр в зале суда.

    Лавринович назвал себя "наиболее легкодоступной мишенью".

    "Я ни разу никогда не делал ничего, что бы противоречило закону, или решению тех органов, которые ко мне выдвигали очередные претензии… Это реалии современной украинской жизни, которые надо воспринимать такими, какие они есть. Это, конечно, не значит, что не надо противодействовать этому", — сказал экс-министр.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.   

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