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    "Оппоблок" считает арест Лавриновича преследованием оппозиции

    (обновлено: )10901
    Как отметили в партии, решение об аресте Александра Лавриновича является продолжением череды преследований оппозиционных политиков. Основания для выдвижения обвинений против экс-министра нет.
    Суд по делу Александра Лавриновича
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" считает арест экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича преследованием оппозиционных политиков, говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

    "Решение об аресте Александра Лавриновича является продолжением череды преследований оппозиционных политиков. Раскручивая маховик репрессий против всех несогласных с нынешним антинародным курсом, власть уничтожает остатки украинского правового поля и своей легитимности", — говорится в заявлении.

    В партии уверены, что основания для выдвижения обвинений против экс-министра нет. "Мы заявляем: дело против Александра Лавриновича – политически мотивированное преследование и попытка власти переключить внимание общества от собственных преступлений", — добавили в партии.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.  Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.

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