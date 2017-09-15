"Оппоблок" считает арест Лавриновича преследованием оппозиции

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" считает арест экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича преследованием оппозиционных политиков, говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

"Решение об аресте Александра Лавриновича является продолжением череды преследований оппозиционных политиков. Раскручивая маховик репрессий против всех несогласных с нынешним антинародным курсом, власть уничтожает остатки украинского правового поля и своей легитимности", — говорится в заявлении.

В партии уверены, что основания для выдвижения обвинений против экс-министра нет. "Мы заявляем: дело против Александра Лавриновича – политически мотивированное преследование и попытка власти переключить внимание общества от собственных преступлений", — добавили в партии.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября. Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.