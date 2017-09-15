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    Политика

    Лавриновича арестовали на два месяца

    (обновлено: )24805
    Судья Печерского суда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя, приняв решение о мере пресечения для Александра Лавриновича в виде содержания под стражей.
    Александр Лавринович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.

    Василий Вакаров
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    "Судья Печерского суда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя департамента спецрасследований главного следственного управления Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей сроком на 60 суток… срок действия постановления — до 2 ноября включительно", — передает УНИАН.

    Как отмечается, постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде.

    Ранее Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.

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