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    Политика

    Лавриновича вывезли из Печерского суда в СИЗО - СМИ

    (обновлено: )7402
    Экс-министра юстиции Александра Лавриновича вывели под конвоем на задний двор суда, посадили в автомобиль для перевозки заключенных и повезли в следственный изолятор.
    Суд по делу Александра Лавриновича
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-министра юстиции Александра Лавриновича, которого суд взял под стражу сроком на 60 суток, вывезли из Печерского райсуда Киева в СИЗО на улице Дегтяревской.

    Лавриновича вывели под конвоем на задний двор суда, посадили в автомобиль для перевозки заключенных и повезли в СИЗО, сообщает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.  Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.

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