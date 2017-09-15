Лавриновича вывезли из Печерского суда в СИЗО - СМИ

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-министра юстиции Александра Лавриновича, которого суд взял под стражу сроком на 60 суток, вывезли из Печерского райсуда Киева в СИЗО на улице Дегтяревской.

Лавриновича вывели под конвоем на задний двор суда, посадили в автомобиль для перевозки заключенных и повезли в СИЗО, сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября. Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.